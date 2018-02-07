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الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 41230 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:04 م
الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 41230 حكما قضائيا خلال 24 ساعة ضبط 139 قضية مخدرات خلال يوم واحد


كتب محمود عبد الراضى
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شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 139 قضية مخدرات شملت "12 كيلو جرام بانجو، و10 كيلو حشيش، و797 جرام هيروين، و918 جرام فودو، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 390 جراما، و7860 قرصا مخدرا".

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، كما تم ضبط 57 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومراقبين هاربين، وضبط 11 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 41230 حكما قضائيا متنوعا بينها "165 حكم جناية، و14774 حكم حبس جزئى، و2702 حكم حبس مستأنف، و1892 حكم غرامة، و4660 حكم مخالفة".

كما تم ضبط  510 دراجات نارية مخالفة، وضبط (2 سيارة، و3 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


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