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الداخلية تضبط 11 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:00 ص
الداخلية تضبط 11 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة وزارة الداخلية - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من ضبط 11 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 


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