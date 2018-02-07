"الداخلية" تحصن عقول الأطفال ضد التطرف والإرهاب بمسلسل "فطين وبلبل"





كتب إبراهيم أحمد

"إيدك فى إيدنا نحمى عقل ولادنا"، بهذة العبارة أطلقت وزارة الداخلية، مسلسل كرتون "فطين وبلبل" قبل أيام بالتزامن مع إحتفالات الشرطة، والذى يخاطب الأطفال، بقصد توعيتهم من مخاطر الإنحراف والتطرف، ودور الشرطة فى حمايتهم ومساعدتهم فى الأزمات والمواقف الصعبة، والذى لا يقتصر دورهم فى حفظ الأمن فقط، ولكن أيضا دورهم فى تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن.

"فطين وبلبل"، مسلسل كرتون تدور حلقاته الاثنين التى أذاعتهما وزارة الداخلية حتى الآن حول ارشاد الاطفال نحو السلوكيات الصحيحة لمنع استقطاب عقولهم نحو الانحراف أو التطرف وتعليمهم كيفية التصرف في مواقف الخطر، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بقصد رفع روح انتمائهم لوطنهم، وتوعيتهم بدور شرطة النجده الانسانى من خلال مساعدة الحالات الطارئة، حيث جاء فى الحلقة الأولى مشهد إنقاذ رجال الشرطة طفل أصيب فى حادث وتبرعوا له بالدم فى المستشفى فور إخطار شرطة النجدة، وإنقاذ حياته، بالإضافة الى توعيتهم بمخاطر الإرهاب وإخطار رجال الشرطة فى حالة الاشتباه فى أحد الأشخاص الغرباء بمنطقة سكنهم، حتى يقوم رجال الشرطة بدورهم فى حماية المواطنين وفحص هؤلاء الأشخاص.

حلقات المسلسل الكرتونى التى تم إذاعتها، أثارت جدلا واسعا بين أوساط أولياء الأمور اللذين قابلوه بترحاب شديد، وأشادوا بتلك التجربة التى تساهم فى توعية الأطفال، من خلال مخاطبتهم بأفلام كرتون تساهم فى جعلهم يتابعونه ويتفهموه بكل سهولة، فيما أبدت بعض موقع جماعة الإخوان الإرهابية انزعاجها من المسلسل، حيث زعموا بأنه يهدف لجعل الاطفال "مرشدين"، وهى السياسة التى كانت تنتهجها الجماعة الإرهابية فى استقطاب عناصر لهم.

ما دفع جماعة الإخوان لمهاجمة حلقات المسلسل الكرتونى، هو سعيهم الدائم لاستقطاب العناصر، إلى جماعتهم الإرهابية، عن طريق زرع الأفكار المغلوطة فى عقولهم، ورغبتهم فى عدم تحصين عقول النشء ضد أفكارهم المتطرفة، فضلاً عن أنهم وجدوا فى ذلك المسلسل، خطوة جادة نحو القضاء على واحدة من أهم الطرق التى استغلوها فى الماضى لزيادة أعضاء الجماعة، فى جذب مزيد من العناصر المؤيدة لهم عن طريق الاستقطاب الذى يتم عقب حلقات منظمة من غسيل المخ، حيث أنه يعتبر ضربة قاسمة لأولى بذور التطرف والإرهاب.

وخرج المسلسل الكرتونى فطين وبلبل، فكرته من قطاع الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة، وفور عرض العميد منتصر فتحى مدير إدارة الإعلام والعلاقات الأمر على اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أبدى إعجابه بالفكرة، وتم رفع الأمر الى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه، ووافق وزير الداخلية علي تنفيذ الفكرة لما لها من أهداف نبيلة، ووجه بإشراف قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وتم إذاعة حلقتان من المسلسل حتى الان.

ويأتى إطلاق وزارة الداخلية مبادرة "ايدك في ايدنا نحمي عقل ولادنا" تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتعميق سبل التواصل مع المواطنين، وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن، كما تعد وزارة الداخلية أول من قام بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تقديم محتوي هادف للأسرة والمجتمع لترسيخ القيم وضبط السلوك.