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الحكم على أمريكى بالسجن 18 عاما لإقراره بمساعدة داعش

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:52 ص
الحكم على أمريكى بالسجن 18 عاما لإقراره بمساعدة داعش داعش - أرشيفية


رويترز
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قضت محكمة أمريكية بسجن شاب يعيش فى مدينة نيويورك 18 عاما بعدما أقر بأنه تآمر لتقديم العون لتنظيم داعش ومهاجمة ضابط اتحادى.

وقال جون مارزولى، وهو متحدث باسم ممثلى الادعاء الاتحاديين، إن الحكم على منذر عمر صالح (22 عاما) صدر عن القاضية مارجو برودى فى بروكلين.

وقالت ديبورا كولسون محامية صالح "السيد صالح نادم بإخلاص على ما فعل. إنه مرتاح لأنه وضع هذا الأمر وراء ظهره وهو مستعد للتعويض".

ويعيش صالح فى منطقة كوينز بمدينة نيويورك ويحمل الجنسية الأمريكية وأقر بذنبه فى فبراير2017. واعترف بأنه ساعد شخصا يدعى نادر سعادة ويعيش فى ولاية نيوجيرزى عام 2015 ليسافر ورافقه إلى مطار جون إف. كنيدى الدولى ليستقل طائرة إلى الأردن حيث ألقى القبض على سعادة فيما بعد.

وأقر سعادة بأنه تآمر لمساعدة تنظيم داعش لكن لم يصدر حكم ضده حتى الآن.


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