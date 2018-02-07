"الحجر البيطرى" بأبوسمبل يفرج عن 4444 جملا قادمين من السودان





أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أكد ياسر دياب أحد، مسئولي الجمال بأسوان، أن مسؤولى الحجر البيطرى بمدينة "أبو سمبل" السياحية جنوب محافظة أسوان، برئاسة الدكتور سمير متولي مدير الحجر البيطرى فى أبوسمبل ودراو، أفرجوا اليوم الأربعاء، عن 4444 رأس جمل قادمة من السودان عبر منفذ أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان.

وأضاف "دياب"، فى بيان صحفى، أن استقبال الحجر البيطرى للشحنة جاء بعد استقبال أخرى يوم الإثنين الماضي وإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ عينات عشوائية من الجمال السودانية، وتبين خلوها من أى أمراض، كما تم إيداع الشحنة محجر أبو سمبل البيطرى لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، والإفراج عنها لطرحها بدءًا بأسواق الجمال بمركز دراو فى أسوان وباقى المحافظات.