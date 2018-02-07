الجيش اليمنى: مقتل 12 حوثيا وإصابة 13 آخرين غرب تعز

الجيش اليمنى: مقتل 12 حوثيا وإصابة 13 آخرين غرب تعزالأربعاء، 07 فبراير 2018 05:18 م
الجيش اليمنى
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أعلن الجيش الوطنى اليمنى اليوم الأربعاء مقتل 12 عنصراً من ميليشيات الحوثى، وإصابة 13 آخرين خلال معارك عنيفة شهدها عدد من الجبهات الميدانية غرب محافظة تعز جنوب غربى اليمن.
وذكر الجيش اليمنى - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك التى دارت فى مديرية (مقبنة) تركزت فى جبل (جريدم) ومنطقة (القحيفة)، وذلك إثر التصدى لهجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع قوات الجيش الوطنى، وإجبارها على التراجع والفرار.
وأوضح البيان أن وتيرة المعارك اشتدت بين قوات الجيش والميليشيا فى جبل (قهبان) بمديرية (مقبنة)، وامتدت إلى منطقة الأشروح بمديرية (جبل حبشي) المجاورة، وعدة مناطق محاذية لجبهة الكدحة، وأسفرت مقتل 12 عنصرا من الميليشيات وإصابة نحو 13 آخرين.
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