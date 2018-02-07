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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:28 م
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الجيش النيجيرى يقتل عدة مسلحين لـ "بوكو حرام"

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:27 م
الجيش النيجيرى يقتل عدة مسلحين لـ "بوكو حرام" قوات الجيش النيجيرى


رويترز
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قتل الجيش النيجيرى ، اليوم الأربعاء، عدة مسلحين من جماعة بوكو حرام المتطرفة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أن قوات الجيش النيجيرى دمرت مصنعًا للذخائر تديره (بوكو حرام) فى غابة (سامبيسا) شمال شرقى البلاد.
وشن الجيش هجمات جوية مما أسفر عن مقتل مسلحى الحركة الذين حاولوا الدفاع عن مصنع الذخائر.

 


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