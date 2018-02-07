الجيش النيجيرى يقتل عدة مسلحين لـ "بوكو حرام"





رويترز

قتل الجيش النيجيرى ، اليوم الأربعاء، عدة مسلحين من جماعة بوكو حرام المتطرفة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أن قوات الجيش النيجيرى دمرت مصنعًا للذخائر تديره (بوكو حرام) فى غابة (سامبيسا) شمال شرقى البلاد.

وشن الجيش هجمات جوية مما أسفر عن مقتل مسلحى الحركة الذين حاولوا الدفاع عن مصنع الذخائر.