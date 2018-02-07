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الجيش السورى يسيطر على 11 قرية فى ريف حلب وإدلب وحماة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:13 ص
الجيش السورى يسيطر على 11 قرية فى ريف حلب وإدلب وحماة الجيش السورى


(أ ش أ)
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سيطرت وحدات من الجيش السورى على 11 قرية فى المنطقة التى طوقتها الشهر الماضى والممتدة من جنوب شرق خناصر فى ريف حلب إلى غرب سنجار والسعن فى ريفى إدلب وحماة.

وذكر الجيش السورى - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم - أن وحداته وبالتعاون مع القوات الرديفة ثبت نقاطه العسكرية فى قرى تقع بين أرياف حلب وحماة وإدلب بعد معارك عنيفة دحر فيها تنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحى التنظيم.

وقامت وحدات الهندسة التابعة للجيش السورى بتمشيط المنطقة وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها المسلحون بين منازل المواطنين ومزارعهم.

كما نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملية عسكرية ضد أوكار "داعش" بريف حماة الشمالى وحلب الجنوبى الغربى استخدمت خلالها أسلحة تتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية التى استغلها إرهابيو التنظيم لإنشاء تحصيناتهم من خنادق وحفر وغيرها، واستخدام منازل السكان مخازن للأسلحة والذخيرة.

وكانت وحدات الجيش السورى قد أحكمت أوائل الشهر الجارى سيطرتها على 3 قرى جديدة وذلك خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم (داعش) فى ريف حماة الشمالى الشرقي.

 


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حلب

إدلب

حماة

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