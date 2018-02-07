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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:05 م
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الجيش التركى يعلن سيطرته على بلدة شيخ هوروز شمالى عفرين السورية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:31 م
الجيش التركى يعلن سيطرته على بلدة شيخ هوروز شمالى عفرين السورية الجيش التركى


أ ش أ
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أعلن الجيش التركى اليوم الأربعاء سيطرته على بلدة (شيخ هوروز) شمالى مدينة عفرين السورية بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردى، فيما قال مقاتلون أكراد أنهم دمروا دبابة تابعة للجيش التركى فى عفرين، وفقا لما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وأعلن المسلحون السوريون الموالون لأنقرة سيطرتهم على تحصينات تابعة للأكراد فى المنطقة. 


وكانت المدفعية التركية قصف - صباح اليوم - الأحياء السكنية والمرافق العامة فى مدينة عفرين السورية؛ ما أسفر عن وقوع دمار كبير فى إحدى المدارس ومضخة المياه المغذية للمدينة.


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