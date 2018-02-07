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التعليم تنعى 5 معلمين توفوا فى حادث تصادم خلال توجههم للأكاديمية المهنية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:40 م
التعليم تنعى 5 معلمين توفوا فى حادث تصادم خلال توجههم للأكاديمية المهنية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب - محمود طه حسين
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نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفاة 5 معلمين إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهم، وقدم شوقى واجب العزاء لأهالى المعلمين داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
 
ومن جانبه، صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم التواصل مع محمد محمود عزب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والذى أوضح أن  المعلمين تعرضوا للحادث أثناء ذهابهم إلى تدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين فرع المنيا، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى شمال وحدة إسعاف بنى حسن بالقرب من أبو قرقاص، فى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مما أسفر عن وفاة خمسة معلمين وهم: ( محمد عبد الوهاب، ورباب أبوالفتوح حسانين، ونجلاء أبوالفتوح حسانين، وميرفت اسحق عجايبى، وأمل محمد ممدوح)، وإصابة كل من: ( عماد الدين فتحى إبراهيم، وابتسام زغلول رزق، وأحمد محمد أمين).
 
وأضاف خيرى فى بيان صحفى، منذ قليل، إن مدير مديرية التعليم بالمنيا أشار إلى أنه انتقل إلى مستشفى المنيا العام للاطمئنان على الحالات المصابة والاتصال بالأجهزة المعنية؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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