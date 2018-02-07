"التعليم" تقرر وضع مدرسة bbc تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة

"التعليم" تقرر وضع مدرسة bbc تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارةالأربعاء، 07 فبراير 2018 11:34 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أنه إيماءا إلى الشكوى المقدمة من أولياء أمور مدرسة BBC لغات التابعة لإدارة السلام التعليمية بشأن التضرر من القرار الصادر من الممثل القانونى للمدرسة بإغلاق المدرسة بداية من العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ أنه قد تم الموافقة على رأى اللجنة الخماسية والتى أوصت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى إعمالا لنص المادة ٦١ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٢.
وأضاف فى بيان له اليوم الاربعاء جاء ذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة.
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