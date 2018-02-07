video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: الأنشطة التربوية تشارك فى مبادرة النيل "حياة - حضارة – تاريخ"

الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:53 م
التعليم: الأنشطة التربوية تشارك فى مبادرة النيل "حياة - حضارة – تاريخ" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة سوف يشارك فى مبادرة النيل "حياة - حضارة – تاريخ" بالتعاون مع جمعية صوت النيل الهادفة إلى الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، وذلك فى إطار نشر الوعى القومى بأهمية نهر النيل بين الطلاب، وبناء أجيال قادرة على تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على النيل واعتباره واجبًا قوميًا مقدسًا، وحق من حقوق الأجيال القادمة غير قابل للتفريط.

وأضاف خيرى وفق بيان صحفى أن عدد من الإدارات العامة التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة منها التربية البيئية والسكانية، والأنشطة الثقافية بنشاطيها "المسرح، والصحافة"، وتنمية مادة التربية الفنية سوف تشارك فى مسابقة النيل "حياة - حضارة - تاريخ" بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية للعام (2018 /2019)، وذلك بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أهمية نهر النيل لأنه بمثابة شريان الحياة لمصر، ولابد من نشر الوعى الثقافى بأهميته، وكيفية ترشيد المياه، وعدم إهدارها، والحفاظ على مياه النيل من التلوث الصناعى والبيئي، على أن تسلم جميع الأعمال الخاصة بالمسابقة بديوان عام الوزارة، فى موعد أقصاه (30/4/2018)، مع مراعاة تصنيف الأعمال حسب المراحل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم": لا صحة لاكتشاف 5 مدارس إخوانية غير خاضعة للتحفظ

التربية والتعليم

مدارس الاخوان

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة