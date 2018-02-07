"التعبئة والإحصاء" يكشف: 2.2 مليار دولار صادرات مصر خلال 30 يوما





كتبت- هبة حسام

كشف مصدر بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تسجيل مصر لحجم صادرات بلغت قيمته 2.230 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5.090 مليار دولار واردات.

يذكر أن أحدث النشرات الشهرية حول حجم التجارة الخارجية لمصر التى تصدر عن جهاز الإحصاء، هى تلك الخاصة ببيانات شهر أكتوبر 2017، ولم تصدر بعد تفاصيل النشرة الشهرية لشهر نوفمبر التالى له، والمقرر إصدارها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجارى.

تجدر الإشارة إلى انه وفقا للأرقام التى أعلنها مصدر "الإحصاء"، بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى "مجموع الصادرات والواردات" لمصر خلال شهر نوفمبر من العام الماضى 7.320 مليار دولار، بعجز فى الميزان التجارى تجاوزت قيمته 2.8 مليار دولار.