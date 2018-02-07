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التحفظ على مناديل ورقية مصنعة من المخلفات بالجيزة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 12:00 ص
التحفظ على مناديل ورقية مصنعة من المخلفات بالجيزة مناديل - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على كمية من المناديل الورقية المضبوطة داخل مصنع غير مرخص للمنظفات، والمصنعة من المخالفات ومنسوبة إلى ماركات عالمية، وعرضها على لجنة فنية لفحصها.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات لاستخدامه مواد خام غير صالحة للاستهلاك، وضبط بحوزته 4 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


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