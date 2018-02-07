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التحرير الفلسطينية:حراك هام الشهر الجارى لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 04:38 م
التحرير الفلسطينية:حراك هام الشهر الجارى لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف


أ ش أ
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الشهر الجارى سيشهد حراكا هاما باتجاه مجلس الأمن، والأمم المتحدة، بهدف تفعيل طلب الحماية الدولية لشعبنا ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى المنظمة الدولية.

وأشار أبو يوسف، فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الحراك يتزامن مع الخطاب المقرر للرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن فى العشرين من الشهر الجارى، وأضاف أن ذلك كله سيترافق مع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية للنهوض بدورها ازاء جرائم الاحتلال.


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