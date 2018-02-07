البورصة تعوض جزءا من خسائر جلسة أمس.. وتربح 12.6 مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 12.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.768 مليار جنيه، لتعوض البورصة جزء من خسائرها التى لحقت بها خلال جلسة أمس تأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد أنباء عن ارتفاع مرتقب لعائد السندات الأمريكية.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 132.8 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 375 ألف جنيه، 16.4 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 15037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% عند مستوى 2653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 14808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.

وارتفعت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 22 شركة، ولم تتغير 29 شركة.