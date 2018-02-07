البنك المركزى: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ80.8 مليار دولار





كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر 2017، بزيادة نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 350 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.