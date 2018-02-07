video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: لوكهيد تحصل على تعديل لعقد دفاعى بقيمة 524 مليون دولار

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:49 ص
البنتاجون: لوكهيد تحصل على تعديل لعقد دفاعى بقيمة 524 مليون دولار البنتاجون


رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على تعديل بقيمة 524 مليون دولار لعقد توريد صواريخ باتريوت والمعدات الملحقة بها محليا وإلى السعودية ورومانيا. 

من جانبه أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أمر البنتاجون بتنظيم عرض عسكرى لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، فى قرار يسعى من خلاله ايضا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وترامب الذى راودته فكرة تنظيم عرض عسكرى فى واشنطن حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضى، طلب رسميا من البنتاجون تنظيم استعراض عسكرى، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير فى الموعد الأمثل لإجرائه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: الهجوم التركى على عفرين مصدر إلهاء لمساعى الحرب ضد داعش

البنتاجون يؤكد دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية وإدانة الحوثيين

البنتاجون يطلب أسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة لمواجهة روسيا

البنتاجون يعرض استراتيجية جديدة لمواجهة داعش عام 2018

بقرار من "البنتاجون".. واشنطن تطوى صفحات الحرب الباردة وتبدأ خطة تطوير "الترسانة النووية".. مخاوف صدارة الروس لـ"سباق التسليح".. ونيويورك تايمز: اتجاه لتعزيز التكنولوجيا النووية بدلاً من زيادة عدد الرؤوس

"البنتاجون": لا ننوى سحب أى جندى أمريكى من العراق على المدى القريب

البنتاجون: التحالف الدولى لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية بالعراق

"البنتاجون": الحرب الأمريكية فى أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا

ترامب يأمر البنتاجون بإجراء عرض عسكرى لإظهار قوة الولايات المتحدة

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

البنتاجون

امريكا

وزاره الدفاع



لا تفوتك
التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

التعليم: انتهاء وضع مناهج المدارس الفنية القائمة على المهارات أواخر أبريل

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

عادل إمام عن الرقابة على الدراما: "بلاش كلام فارغ.. ولجان فاشية"

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

فيديو وصور.. دانى ألفيس يتحول إلى حارس مرمى فى مواجهة سان جيرمان وسوشو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة