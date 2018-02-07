البنتاجون: لوكهيد تحصل على تعديل لعقد دفاعى بقيمة 524 مليون دولار

البنتاجون: لوكهيد تحصل على تعديل لعقد دفاعى بقيمة 524 مليون دولارالأربعاء، 07 فبراير 2018 08:49 ص
البنتاجون
رويترز
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على تعديل بقيمة 524 مليون دولار لعقد توريد صواريخ باتريوت والمعدات الملحقة بها محليا وإلى السعودية ورومانيا.
من جانبه أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أمر البنتاجون بتنظيم عرض عسكرى لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، فى قرار يسعى من خلاله ايضا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وترامب الذى راودته فكرة تنظيم عرض عسكرى فى واشنطن حتى قبل أدائه قسم اليمين رئيسا للولايات المتحدة مطلع العام الماضى، طلب رسميا من البنتاجون تنظيم استعراض عسكرى، وقد بدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير فى الموعد الأمثل لإجرائه.
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