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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:54 م
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البابا تواضروس يفتتح مستشفى كنسى تابعة لدير الأنبا بولا بحدائق القبة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:35 م
البابا تواضروس يفتتح مستشفى كنسى تابعة لدير الأنبا بولا بحدائق القبة البابا تواضروس الثاني


سارة علام
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البابا تواضروس خلال افتتاح المستشفى
البابا تواضروس خلال افتتاح المستشفى

 

البابا يتفقد المستشفى
البابا يتفقد المستشفى

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل، مستشفى سان بول بحدائق القبة وهي مستشفى تابعة لدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بحضور عدد من الآباء الكهنة والأساقفة على رأسهم الأنبا دانيال افا بولا رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

تأتي تكرار تجربة المستشفيات الكنسية بعد النجاح الباهر الذى حققه مستشفى سانت ماريا التابعة للدير المحرق بأسيوط، حيث تقدم المستشفى خدمات علاجية للمسلمين والأقباط بالمحافظة.

قرر البابا تواضروس افتتاح المستشفى الجديد في ذكرى وعيد وفاة الأنبا بولا المعروف باسم أول السواح الذى يحل في التاسع من فبراير الجاري، واستقبل البابا في حدائق القبة نخبة من أطفال الكنيسة بالزهور والترانيم والألحان الكنسية، كما رتبت الكشافة الكنسية الزيارة على أن يلقي البابا عظته الأسبوعية في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

البابا يقص شريط الافتتاح
البابا يقص شريط الافتتاح
البابا في غرف المستشفى الجديد
البابا في غرف المستشفى الجديد

 


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