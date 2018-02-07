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الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات فى أخميم بسوهاج

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:49 م
الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات فى أخميم بسوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل بمركز ومدينة أخميم، وذلك فى إطار خلق بيئة نظيفه خالية من القمامة، وتم رفع الإشغالات بالطرق، موجها الوحدات المحلية بجميع انحاء المحافظة، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، للحافظ على الشكل الحضارى للمحافظة .
 
من جانبه، قال محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة ضمت ميدان الست عزيزة، بمعدات الوحدة المحلية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء القمامة الا فى الأماكن المخصصة لها.
 
وأضاف أنه تم التنبيه على السائقين، الالتزام بعدم الخروج من المواقف، وذلك فى إطار تيسير حركة المرور وتسهيل حركة المارة، على أن يتم دفع 1000 جنية غرامة فورية لمن يخالف، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج.
 
وفى سياق متصل، كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، لبحث حالة أسرة بقرية سلامون بمركز طما، تعرض منزلها للاحتراق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم المساعدات لها.
 
جاء ذلك، فى استجابة سريعة من محافظ سوهاج، لما نشر بموقع "اليوم السابع"، وتضرر الأسرة المكونة من 5 أفراد، احترق منزلها وتعاني من ظروف معيشية وصحية صعبة، كما كلف المحافظ مديرية الصحة بسوهاج، بعلاج الأسرة على نفقة الدولة، حيث أن الأم تعانى من مرض السكر، والأب مقعد بسبب تركيبه مفصل صناعى، والابن الأكبر يعانى من الإعاقة .
 
وأكد عبد المنعم، أن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لجميع المواطنين بنطاق المحافظة، وفقا لما أقره الدستور المصرى والقانون.
 
 

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