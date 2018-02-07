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الاتحاد الأوروبى: العملية العسكرية فى عفرين السورية لن تجعل تركيا أكثر أمنا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:14 ص
الاتحاد الأوروبى: العملية العسكرية فى عفرين السورية لن تجعل تركيا أكثر أمنا مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى


(أ ش أ)
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أكدت مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أن العملية العسكرية التى يشنها الجيش التركى ضد مدينة عفرين فى شمال سوريا لن تجعل تركيا أكثر أمنا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن موجيرنى قولها، فى كلمة أمام البرلمان الأوربى فى مدينة ستراسبورج، إن تركيا لن تعزز أمنها عن طريق العملية العسكرية فى شمال سوريا.

وشدد على أنه لا يمكن حل القضية السورية عن طريق فتح جبهات جديدة، مؤكدة أن الأمن الحقيقى يجب أن يعتمد على حل سياسى يتم التوصل إليه عبر المفاوضات.

ولفت المسئولية الأممية إلى أن القتال يجب ألا يجعل السلام بعيد المنال ويجب التركيز على محاربة تنظيمات إرهابية حددتها منظمة الأمم المتحدة فقط، مشيرة إلى أن تركيا كدولة ضامنة لعملية أستانا تلعب دورا هاما وتتحمل مسئولة خاصة فى هذا الشأن.

وتشن القوات التركية منذ الـ20 من يناير الماضى عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد فى مدينة عفرين شمالى سوريا.


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عفرين

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اردوغان

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