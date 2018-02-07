الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين قتلوا سيدة لسرقتها فى المنوفية





المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالإعدام شنقا على كل من تامر ذكى محمد السيد عجلان، وكريم مندوه عبد الفتاح، وسيد عباس بشير عاطلين، وذلك لقيامهم بقتل المجنى عليها شوقية إبراهيم حماده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، تسهيلا لسرقتها.

صدر الحكم، برئاسة المستشار شوقى زكريا الصالحى، وبعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بضبط ذكى محمد السيد عجلان، وكريم مندوه عبد الفتاح، وسيد عباس بشير، لقتلهم المجنى عليها شوقية إبراهيم حمادة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، تسهيلا لسرقتها فى الجناية رقم 42113 أشمون.