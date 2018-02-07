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الأوقاف: نبحث تقنين منازل الوقف لصالح المواطنين ولن نتنازل عن ممتلكاتنا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 01:00 ص
الأوقاف: نبحث تقنين منازل الوقف لصالح المواطنين ولن نتنازل عن ممتلكاتنا أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية


كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تبحث أحوال قرى وبيوت يسكنها الأهالى وتمتلكها الأوقاف لبحث تقنينها لصالح المنتفعين، مضيفا أنه بصدد صدور قواعد التقنين، حيث سيتم التعامل بنظام موحد، ليتم إجراء التقنين بنظام موحد للجميع.

 

وأضاف عبد الحافظ، لـ"اليوم السابع"، أن الأمر المؤكد أن الأوقاف لن تترك أى حق لها، وفى نفس الوقت لن نقع فى صدام مع المواطنين، ولن يكون هناك انتقاء فى المعاملة بل سيكون هناك نظام موحد للكل لمن يرغب فى التقنين.

 

وتابع عبد الحافظ: "إن الوقف يعانى من أزمات حيث يمتد تاريخ جزء كبير من الأوقاف لما يزيد عن 150 سنة، تعرض خلال الـ50 سنة الماضية لمحن وتعديات قللت من قيمة الوقف فى النفوس، ما تسبب فى رفض الناس للتبرع بالوقف، كما توجد نفس المشاكل فى أوقاف الدول العربية، ما يستدعى تغيير هذه الثقافة السلبية للتوسع فى الوقف".


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