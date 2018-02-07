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الأموال العامة تضبط 4 أشخاص بحوزتهم 340 كتابا غير مصرح بتداولها بالمنوفية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:35 ص
الأموال العامة تضبط 4 أشخاص بحوزتهم 340 كتابا غير مصرح بتداولها بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 340 كتابا غير مصرح بتداولها بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات من قيام عدد من المكتبات بمدينة شبين الكوم بحيازة وبيع كتب لطلبة المدارس الثانوية غير مرخص بتداولها من قبل  وزارة التربية والتعليم .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وفرع الأمن العام تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة من ضبط " م.م. ي " فنى وصاحب مكتبه بالبر الشرقي بشبين الكوم ومقيم دائرة قسم شبين الكوم، وبحوزته 316 كتابا، و"م. م.م" جيولوجي حر وصاحب مكتبه بشبين الكوم ومقيم مدينة شبين الكوم ضبط وبحوزته 16 كتابا.

كما تم ضبط "ج. ف. ب" صاحب مكتبة بشبين الكوم ومقيم مدينة شبين الكوم وبحوزته 4 كتب، و"ا. س. م" جيولوجي عامل بمكتبه بالبر الشرقي شبين الكوم ومقيم دائرة قسم شبين الكوم وبحوزته 6 كتب.

بمواجهة المتهمين  اعترفوا بحيازتهم للكتب المضبوطة للتداول وطرحها للبيع لطلبة المدارس الثانوية، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .
 


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