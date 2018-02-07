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الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:38 م
خالد صلاح
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الأردن يشترى 50 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة عالمية اليوم

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:35 م
الأردن يشترى 50 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة عالمية اليوم شعير -أرشيفية


رويترز
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قال تجار إن الأردن اشترى 50 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية وذلك فى مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر الشراء 212 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن على أن تُنقل الكميات فى النصف الثانى من يوليو، والبائع هو شركة جي.تي.سي.اس.

كان الأردن واجه صعوبات فى الشراء بسلسلة من مناقصات القمح والشعير خلال الأشهر الأخيرة مع قول التجار، إن عدم التيقن بشأن معايير الجودة وشروط السداد الجديدة قد قلص من مشاركة دور تصدير الحبوب الرئيسية، ولكن النجاح حالف بعض المناقصات فى الفترة الأخيرة.


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