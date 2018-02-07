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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:54 م
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افتتاح الجناح المصرى بمعرض الحاصلات الزراعية التصديرية ببرلين

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:11 م
افتتاح الجناح المصرى بمعرض الحاصلات الزراعية التصديرية ببرلين سفير مصر بألمانيا السفير بدر عبد العاطى


برلين (أ ش أ)
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افتتح سفير مصر لدى ألمانيا السفير بدر عبد العاطى، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يرافقه وفد برلمانى مصرى، معرض (فروت لوجستيك) بأرض المعارض (ميسه برلين) بالعاصمة الألمانية، والذى تشارك مصر فيه بـ ٩٩ شركة عارضة للمنتجات الزراعية التصديرية المصرية.

وقال عبد الحميد الدمرداش - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، إن المشاركة المصرية هذا العام متميزة للغاية، مضيفًا :" عندما بدأنا منذ ١٥ عامًا كانت أول مشاركة لمصر بـ ٥٢ شركة لمنتجات الخضر والفاكهة، واليوم نشارك بـ ٩٩ شركة من منتجات الخضر والفاكهة عالية الجودة، لافتا إلى أن مصر تنافس بشدة فى أسواق تصدير الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف كان خطوة إيجابية لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الصادرات المصرية تسهم بشكل كبير فى محصلة الدخل القومى المصرى، وسنجرى عدة لقاءات بحضور الوفد المصرى البرلمانى مع مسؤولين من وزارة الزراعة الألمانية، وأعضاء بلجان الزراعة والاقتصاد بالبرلمان الألماني.

يذكر أن معرض الخضر والفاكهة يعد أكبر معرض وسوق تصديرية للمنتجات الزراعية المصرية بمشاركة ٨٠ دولة و٣٠٠٠ عارض من مختلف دول العالم يعرضون منتجاتهم من الحاصلات الزراعية والفواكه والخضر والبذور والنباتات والأسمدة، فضلا عن عرض لأفضل أساليب التغليف والعرض الحديثة.


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برلين

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