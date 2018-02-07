استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى مستوطنة كرمى تسور بالخليل

استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى مستوطنة كرمى تسور بالخليلالأربعاء، 07 فبراير 2018 07:23 ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى صباح الأربعاء، أن فلسطينيا طعن بسكين حارس أمن إسرائيليا عند مدخل مستوطنة فى جنوب الضفة الغربية المحتلة فأصابه بجروح طفيفة قبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويرديه قتيلا.
وقال الجيش فى بيان إن حارس الأمن كان عند مدخل مستوطنة كرمى تسور الواقعة شمال مدينة الخليل حين طعنه الفلسطينى وأن حارس أمن آخر كان فى المكان بادر لإطلاق النار على المهاجم الفلسطينى فقتله.
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