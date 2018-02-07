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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ 4 قتلى و220 مصابا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:09 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان لـ 4 قتلى و220 مصابا زلزال تايوان


(أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب تايوان قبل ساعات وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر إلى 4 قتلى و220 مصابا بينهم حالات خطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات .

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم (الأربعاء) أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين مازالت جارية، وأن الهزة الأرضية القوية تسببت فى إلحاق أضرار مادية على نطاق واسع.

وأضاف الراديو البريطانى أن عدة هزات ارتدادية قد ضربت تايوان فى أعقاب الزلزال.


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