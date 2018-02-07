video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اتفاق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على موازنتى 2018 و2019

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:55 م
اتفاق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على موازنتى 2018 و2019 مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى الأربعاء، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين فى تسوية نادرة يتوقع أن تؤدى الى تجنب مخاطر الأزمات فى عامى 2018 و2019 وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقال الجمهورى ميتش ماكونيل: "إنى مسرور للإعلان بان مفاوضاتنا فى المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الاخرى أفضت الى اتفاق مهم".

وأعلن الديمقراطى تشاك شومر "بعد مأزق تشريعى دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".

 

        


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

مجلس الشيوخ الأمريكى

امريكا

الاقتصاد الامريكي

اخبار امريكا



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة