اتفاق فى مجلس الشيوخ الأمريكى على موازنتى 2018 و2019





(أ ف ب)

أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى الأربعاء، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين فى تسوية نادرة يتوقع أن تؤدى الى تجنب مخاطر الأزمات فى عامى 2018 و2019 وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.

وقال الجمهورى ميتش ماكونيل: "إنى مسرور للإعلان بان مفاوضاتنا فى المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الاخرى أفضت الى اتفاق مهم".

وأعلن الديمقراطى تشاك شومر "بعد مأزق تشريعى دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".