إيجاك تجرى تقييمها السنوى لجودة معامل معهد بحوث البترول

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تفقد وفد من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) يترأسه المهندس محمود الطيب رئيس المجلس السابق، معهد بحوث البترول لإجراء التقييم السنوى للمعامل الحاصلة على شهادة (ISO 17025) لجودة المعامل منذ عام 2008، وهى المعامل المركزية للخدمات، ومركز الـ(PVT) ومركز خدمات وتطوير الكيماويات.

واستعرض الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد -خلال الزيارة التى تمت اليوم الأربعاء- امكانات المعهد، وأكد أن فريق عمل المعهد يتكون من أفراد ذوى خبرة مدربين لمواجهة تحديات سوق العمل، وأن الإدارة العليا بالمعهد تسعى لتوفير جميع الموارد التى من شأنها رفع مستوى الخدمة داخل الأقسام والمعامل والمراكز البحثية بهدف الحفاظ على المركز التنافسى للمعهد فى قطاع البترول والصناعة محليًا ودوليًا، حيث أن الشريك الأجنبى بقطاع البترول يهتم بحصول المعهد على شهادات الجودة المميزة، مما يساعد على تطبيق الأبحاث العلمية داخل القطاع.

وأوضح الصباغ أن الزيارة تأتى فى إطار متابعة الجانب الفنى والمواصفات القياسية الدولية للتأكد من دقة النتائج لتلك المعامل طبقًا للمواصفات وطرق الاختبارت العالمية ، لافتا إلى أن المعهد يعد أول مؤسسة حكومية مصرية تحصل على أربع شهادات للجودة، وأن هذا النجاح يأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها المعهد للتطوير المستمر وكسب ثقة عملائه والتوافق فى العمل مع قطاع البترول والقطاعات الصناعية الأخرى.