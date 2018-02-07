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إقلاع 104 رحلات لمصر للطيران لنقل أكثر من 9 آلاف راكب

الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:51 م
إقلاع 104 رحلات لمصر للطيران لنقل أكثر من 9 آلاف راكب طائرة مصر للطيران


كتب محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأربعاء 104 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولي لنقل 9 آلاف و587 راكب مصرى وأجنبي إلى وجهاتهم.
 
وأفاد مصدر ملاحى أن مطار القاهرة الدولي شهد إقلاع 73 رحلة دولية، و31 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، والتى شهدت جميعها انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر. 
 
 

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