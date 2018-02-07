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إقالة نائب رئيس بولندى للبرلمان الأوروبى بعد وصف نائبة بالنازية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 05:05 م
إقالة نائب رئيس بولندى للبرلمان الأوروبى بعد وصف نائبة بالنازية البرلمان البولندى


(أ ف ب)
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أقيل النائب الأوروبى البولندى ريشار تشارنيتشكى، اليوم الأربعاء، من منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبى بعدما شتم نائبة اخرى شبهها بمتعاونة نازية.

فقد قرر النواب الأوروبيون الذين عقدوا جلسة عامة فى ستراسبورغ بـ 447 صوتا فى مقابل 196 صوتا، ان ينهوا قبل الاوان مهام نائب الرئيس تشارنيتشكى بسبب "خطأ فادح".

وشبه هذا النائب من حزب القانونوالعدالة القومى المحافظ الذى يتولى الحكم فى بولندا، على مدونة مواطنته روزا تون (يمين) بالمتعاونين البولنديين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، الذين كانوا يسلمونهم يهودا فى مقابل المال مستخدما كلمة عامية مهينة باللغة البولندية (شمالكوفنيك).

وبعد ذلك رفض تشارنيتشكى (55 عاما) الاعتذار خلال مقابلة إذاعية.

وكان رؤساء اربع مجموعات سياسية فى البرلمان (اليمين والاشتراكيون الديموقراطيون والليبراليون والخضر) كتبوا فى يناير لرئيسه انطونيو تاجانى "للتنديد بتصريح غير مقبول ومنحط" وطلب "عقوبات نموذجية" ل"هذا الموقف المؤسف".

وقالت روزا تون التى كانت انتقدت على شبكة التلفزيون "أرتى" السياسة القومية للحكومة البولندية الحالية، لوكالة فرانس برس "أنه لأمر جيد ان يكون عدد كبير من الناس قد صدموا. لا يمكن التساهل مع هذا الأمر".

ولم تؤثر القضية على ولاية تشارنيتشكى فى البرلمان الأوروبى وبات يتعين اختيار نائب رئيس جديد من مجموعته السياسية (المحافظون)، ويضم البرلمان الأوروبى 14 نائب رئيس.

 

 


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