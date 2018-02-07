إطلاق نار على فلسطينى وإصابته بجراح حرجة بحجة طعنه حارسا إسرائيليا جنوب الضفة

إطلاق نار على فلسطينى وإصابته بجراح حرجة بحجة طعنه حارسا إسرائيليا جنوب الضفةالأربعاء، 07 فبراير 2018 06:29 ص
مظاهرات فلسطينية - صورة أرشيفية
كتب أحمد نبيل
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أفادت قناة العربية، فى بيان عاجل لها، إطلاق نار على فلسطينى وإصابته بجراح حرجة بحجة طعنه حارسًا إسرائيليًا جنوب الضفة.
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