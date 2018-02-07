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إصابة 6 أفراد شرطة بينهم ضابطان فى انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:53 م
إصابة 6 أفراد شرطة بينهم ضابطان فى انقلاب سيارة بالمنيا حادث - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب ضابطان و4 أفراد شرطة من قوة مركز ملوى فى جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها فى طريقهم إلى قرية الروضة فى مأمورية رسمية، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره بالطريق الزراعى.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، بلاغًا من مأمور مركز شرطة ملوى، بورود إشارة من مدير المستشفى العام بوصول العميد النقيب على سمير والملازم أول مصطفى سامى و محمد سمير حسانين وعبد الله حسين  وعيد محمد مسعود وشعبان عبد الحفيظ جمعة، أفراد شرطة، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة شرطة كانوا يستقلونها.
 
تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، أن قوة مباحث المركز كانت فى مأمورية عمل رسمية فى طريقها لقرية الروضة بملوى وأثناء سير السيارة بالطريق الزراعى وأمام مدخل ملوى اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى لإصابة مستقليها.
 
انتقل لمكان الحادث العميدان عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى وأحمد موسى مأمور قسم شرطة ملوى وعدد من القيادات الأمنية، للإشراف على نقل المصابين والتعرف على أسباب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
 

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