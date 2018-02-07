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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:04 م
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إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى شرق الخليل

الأربعاء، 07 فبراير 2018 06:19 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى شرق الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شاب فلسطينى، لم تعرف هويته بعد، برصاص مستوطن إسرائيلى فى منطقة البقة شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن مستوطنا أطلق النار على شاب فى منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وأصابه بشكل مباشر.

 


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