إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى شرق الخليل





أ ش أ

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شاب فلسطينى، لم تعرف هويته بعد، برصاص مستوطن إسرائيلى فى منطقة البقة شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن مستوطنا أطلق النار على شاب فى منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وأصابه بشكل مباشر.