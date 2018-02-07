إحالة رئيس وحدة محلية بالمحلة للتحقيق لتقاعسه فى حل أزمة غرق قرية بالصرف الصحى

إحالة رئيس وحدة محلية بالمحلة للتحقيق لتقاعسه فى حل أزمة غرق قرية بالصرف الصحىالأربعاء، 07 فبراير 2018 01:07 ص
محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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قرر المحاسب احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط تراب للشئون القانونية للتحقيق لتقاعسه فى أداء مهام عمله وعدم تحركه لفحص شكاوى اهالى قرية شبرا ملكان، بعد غرق منازلهم وشوارع القرية بمياه الصرف الصحى وتجاهل المسئولين بالوحدة للشكاوى المتكررة.
يأتي القرار بناء على المذكرة التي رفعها المحاسب محمد صلاح نائب رئيس المدينة إلى رئيس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رئيس الوحدة المحلية بعد تكرار شكاوى الأهالى من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى وعدم قيام رئيس الوحدة المحلية بالتواصل معهم لحل المشكلة وعدم قيامه بإخطار رئيس المدينة بالمشكلة، فقرر رئيس المدينة إحالته للشئون القانونية للتحقيق.
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