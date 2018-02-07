أنور قرقاش: استقبال الإمارات لرئيس مصر وملك الأردن حراك سياسى إيجابى





كتبت ريهام عبد الله

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن استقبال الإمارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، والملك عبد الله الثانى ملك الأردن اليوم الأربعاء، يمثل حراك سياسى إيجابى للإمارات.

وغرد قرقاش، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغر "تويتر" :"استقبلت الإمارات البارحة الرئيس المصرى واليوم ملك الأردن وغدا رئيس الوزراء الفرنسى وبعد غد رئيس الوزراء الهندى، حراك سياسى إيجابى فى بلد نهجه الكلمة الصادقة والعمل الخيِّر".