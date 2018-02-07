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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:54 م
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أكاديمية الشرطة تنظم يوما تدريبيا للضباط لتعريفهم بدور لجنة الصليب الأحمر

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:56 م
أكاديمية الشرطة تنظم يوما تدريبيا للضباط لتعريفهم بدور لجنة الصليب الأحمر أكاديمية الشرطة


كتب محمود عبد الراضى
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نظمت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية يوماً تدريبيا لعدد من ضباط الشرطة "لمدة يوم واحد"، بهدف تعريفهم وتبصيرهم باللجنة وأنشطتها على الصعيدين الإقليمى والدولى مع استعراض أنشطة بعثة اللجنة فى البلاد بصورة تفصيلية وتوضيحية.
 
وجرت فعاليات اليوم التدريبى بمقر كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وكان فى إستقبالهم اللواء مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من القيادات بالأكاديمية.

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