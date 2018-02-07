أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-2-2018 برنت يسجل 67.39 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 7-2-2018، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 67.39 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.85 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع الأسعار مدفوع بتقرير عن أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضى على الرغم من أن محللين يحذرون من أن زيادة الإنتاج الأمريكى وانخفاض الطلب بسبب عوامل موسمية قد يؤثران سلبا على الأسعار.

وقال تقرير معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء والذى ذكر أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من فبراير إلى 418.4 مليون برميل.

وتقيد مجموعة من منتجى النفط تضم أوبك وروسيا الإنتاج منذ العام الماضى بهدف تقليص الإمدادات ودعم الأسعار. ومن المقرر أن تستمر التخفيضات خلال عام 2018، لكن محللين يحذرون من خطر انخفاض أسعار النفط بسبب تأثير الأسواق المالية وضعف الطلب جراء عوامل موسمية، ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب فى الأجل القصير بسبب أعمال صيانة مصافى النفط المقررة بنهاية موسم الشتاء فى نصف الكرة الأرضية.

رئيس شتات أويل يتوقع سعرا دون 70 دولارا لبرميل النفط فى 2018



فيما قال الرئيس التنفيذى لشركة شتات أويل النرويجية إلدر سيترى إن سعر النفط الخام سيتعرض لضغوط على الأرجح فى وقت لاحق هذا العام بفعل ارتفاع الإنتاج فى مشروعات التطوير البرية بالولايات المتحدة والحقول التقليدية، قائلا ”أعتقد أننا سنكون دون 70 دولارا للبرميل على الأرجح".

ويجرى تداول خام بحر الشمال مزيج برنت حاليا بسعر فورى عند 66.9 دولار للبرميل انخفاضا من 70.78 دولار فى أواخر يناير

إيران ستزيد إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبى



قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه فى تقرير نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت يوم الأربعاء إن بلاده ستنتج 140 مليون متر مكعب إضافى من بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز فى العالم، فى السنة الفارسية القادمة.

كان زنغنه قال فى مقابلة مع التلفزيون الحكومى أواخر يناير إن إيران تنتج حاليا نحو 553 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من بارس الجنوبي.

ووقعت توتال الفرنسية فى أواخر يوليو تموز الماضى اتفاقا مع طهران لتطوير المرحلة 11 من بارس الجنوبى مما يجعلها أول شركة غربية كبرى تنفذ استثمارات فى إيران منذ رفع العقوبات التى كانت مفروضة على طهران.

وستدير توتال الموقع بحصة نسبتها 50.1 % إلى جانب سي.ان.بي.سى الصينية الحكومية بحصة تبلغ 30 % وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة نسبتها 19.9 %.

ونقل موقع معلومات الوزارة عن زنغنه قوله إن إيران ستبدأ فى تصدير الغاز إلى مدينة البصرة فى جنوب العراق خلال السنة الفارسية الجديدة التى تبدأ أواخر مارس .

وفى شأن منفصل، قال زنغنه إن إنتاج النفط من حقول غرب كارون سيصل إلى 360 ألف برميل يوميا بحلول منتصف السنة الفارسية القادمة.

وسبق أن قال زنغنه فى مقابلة مع التلفزيون الحكومى أواخر يناير إن حقول غرب كارون النفطية تنتج نحو 305 آلاف برميل يوميا.