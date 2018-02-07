أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2018.



البورصة توقف التداول على 19 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الدولية للمحاصيل الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسماعيلية مصر للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، مطاحن مصر العليا، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى، المصرية للدواجن، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.



البورصة تربح 12.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 12.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.768 مليار جنيه، لتعوض البورصة جزء من خسائرها التى لحقت بها خلال جلسة أمس تأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد أنباء عن ارتفاع مرتقب لعائد السندات الأمريكية.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 132.8 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 375 ألف جنيه، 16.4 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 15037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% عند مستوى 2653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 14808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.

وارتفعت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 22 شركة، ولم تتغير 29 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.51 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 16.68 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 5.65 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 22.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 27.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 17.07 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 7.98 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 5.72 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%