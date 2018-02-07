أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 12.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.768 مليار جنيه.



البورصة تربح 12.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 12.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.768 مليار جنيه، لتعوض البورصة جزء من خسائرها التى لحقت بها خلال جلسة أمس تأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد أنباء عن ارتفاع مرتقب لعائد السندات الأمريكية.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 132.8 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 375 ألف جنيه، 16.4 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 15037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% عند مستوى 2653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 14808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.

وارتفعت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 22 شركة، ولم تتغير 29 شركة.



بى بى اى تقر تجزئة السهم أعلنت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية، عن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات مع بقاء رأس المال المصدر عند 584.464 مليون جنيه موزعا على عدد 116.892 مليون سهم، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن تدرج الأسهم طبقا للقيمة الاسمية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 فبراير، وسيتم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاد الكمية من خلال شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد.

السويدى تفوز بعقد بدبى

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن فوز تحالفها مع شركة سيمنز الألمانية، بعقد توريد وإنشاء وتركيب وتدشين المرحلة الرابعة من محطة "H" لتوليد الكهرباء فى العوير بدبى بطاقة إنتاجية 815 ميجا وات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

ويشمل نطاق أعمال السويدى إليكتريك، بحسب بيانها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، التصميم والتوريد والتركيب لجميع مهمات المشروع، كما ستمتد مسئوليات السويدى للأعمال المنية والإنشائية ومرافق المشروع، ويشمل نطاق أعمال شركة سيمنز أعمال تصنيع وتوريد وتدشين وحدات التوليد والمشاركة فى مسئوليات إدارة المشروع.



رمكو تنفذ مشروعات بالعاصمة الإدارية أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن البدء فى مشروعاتها الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 2.3 مليون متر مربع، وذلك بنظام المشاركة مع جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن إجمالى مبيعات شركة رمكو تبلغ 15 مليار جنيه بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين تقريباً.