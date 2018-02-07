أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 7-2-2018





كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى عدد من الأخبار الهامة على مدار اليوم الأربعاء 7-2-2018، منها تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى أن البورصة تربح 12.6 مليار جنيه وتعوض جزءا من خسائر جلسة أمس.

طارق عامر: البنك المركزى يدرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم الابتكارات



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى يدرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية.

وأضاف طارق عامر، خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية، الذى يعقد فى القاهرة اليوم الأربعاء، أن البنك المركزى تعامل مع عملية الاصلاح الاقتصادى بشكل جدى، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى قوى من حيث معدلات السيولة والقاعدة الرأسمالية واستعداده لتمويل المشروعات، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى وجه تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والقطاع الصناعى بفائدة 7% وأن الشركات الكبرى فى مصر تحقق أرباحًا جيدة.

البورصة تعوض جزءا من خسائر جلسة أمس.. وتربح 12.6 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 12.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.768 مليار جنيه، لتعوض البورصة جزء من خسائرها التى لحقت بها خلال جلسة أمس تأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد أنباء عن ارتفاع مرتقب لعائد السندات الأمريكية.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 132.8 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 375 ألف جنيه، 16.4 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 15037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% عند مستوى 2653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 14808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.وارتفعت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 22 شركة، ولم تتغير 29 شركة.

البنك المركزى: ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ80.8 مليار دولار



قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر 2017، بزيادة نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 350 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.

البنك المركزى: ارتفاع ودائع البنوك لـ3.2 تريليون جنيه



ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

سفير الهند بالقاهرة: التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار



قال سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتتشاريا: إن الشاعر أحمد شوقى شارك فى صياغة النشيد الوطنى للهند، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الهند فى وقت سابق ما ساهم فى زيادة التعاون بين البلدين، ووضع ركائز العلاقات بين البلدين خلال زيارته الأخير، كما أن لدينا مصالح استراتيجية مع الشرق الأوسط ومصر هى قلب المنطقة وبها قدر كبير من الفرص، متابعا أن العلاقات التجارية محور الاهتمام المشترك بين القيادتين بالبلدين، كما أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار وقابل للزيادة بشكل كبير، الهند لديها 500 شركة تعمل فى مصر بها نحو 35 ألف عامل مصر"، وأن مصر بوابة لأسواق فى البلدان العربية والأفريقية والآسيوية.

وأوضح السفير الهندى ، خلال حوار مع فضائية "أكسترا نيوز" أن الهند تؤمن بالقضية الفلسطينية وتقدم مساعدات للسلطة فى رام الله، وقدمت الهند عدة منح لها حل القضية الفلسطينية يحتاج لتسوية عادلة من خلال المفاوضات وحدة الصف الفلسطينى، وأن رئيس الوزراء سيقوم بزيارة فلسطين نهاية الشهر الجارى ويلتقى الرئيس محمود عباس، كما سيزور مصر لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى جهود كبيرة على المستوى الدولى.

السويدى: تكلفة الغاز للمصانع محددة وفق الأسعار العالمية



أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الأسعار العالمية تعد المتحكم الأساسى فى تحديد قيمة الغاز الخاص بالمصانع.

وأشار السويدى، فى تصريحات صحفية على هامش ندوة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند"، اليوم الأربعاء، أنه من الضرورى خلق المزيد من الاستثمارات الصناعية لتغطية تكلفة الطاقة، والمرتبطة بالأسعار العالمية.

وبالنسبة لمشروع "شغلك فى قريتك"، قال السويدى، إنه من المستهدف تغطية المشروع لجميع القرى المصرية خلال 4 سنوات، موضحا أن المشروع سيبدأ تطبيقه فى محافظات "المنيا والفيوم والدقهلية والإسكندرية"، فى عدد من الصناعات مثل الملابس الجاهزة والأخشاب، بتمويل من وزارة الاستثمار وبعض الجهات المانحة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، أوضح السويدى أنه توجد رغبة حقيقية من الجانب الهندى لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر، لافتا إلى أن وفدا من الاتحاد سيتوجه فى زيارة إلى الهند، إبريل المقبل، لبحث مجالات التعاون مع الشركات الهندية.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه توجد العديد من المجالات التى يمكن الاستفادة منها من الجانب الهندى، على رأسها خبرتهم فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمتلك الهند منظومة قوية فى هذا المجال، كذلك تدريب العمالة الصناعية ومجال الإلكترونيات.