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4مشروعات لتنقيه مياه الشرب بتكلفه 16 مليون جنيه بالإسماعيلية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:30 م
4مشروعات لتنقيه مياه الشرب بتكلفه 16 مليون جنيه بالإسماعيلية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، أن يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات لمعالجة مياه الشرب بتكلفة 16 مليون جنية، بمناطق أبو خليفة بقطاع القنطرة غرب، والمنايف بقطاع أبوصوير والبعالوة بقطاع التل الكبير، وسرابيوم بقطاع فايد، بواقع أربعة ملايين جنيه لكل محطة منها.

وتهدف إلى إنتاج مياه شرب على أعلى درجة من النقاء وقدرة إنتاجية عالية وتوفر فى الكهرباء والعمالة، وذلك في ظل جهود الشركه للإرتقاء بمستوي الخدمه المقدمه للجمهور، وبالتنسيق مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه، حيث تم إفتتاح التوسعات لمحطةأبوخليفه والتى شملت تشغيل محطه الالترافلتريشن،  وهي تعتبرالأولي علي مستوي مدن القناة من هذا النوع

وقال المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيليه أن طريقه تنقيه المياه باستخدام الفلترة بأحدث وسائل وأنظمة تكنولوجيا معالجة مياه الشرب، وتزويد المحطة بـ18 فلتر من أحدث ماركات فلاتر تنقية المياه العالمية بطاقة تصريفية قدرها 100 متر مكعب يوميا وتصل تكلفتها إلى 4 ملايين جنيه.

 


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