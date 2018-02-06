23 فريقا يتنافسون بدورى ميناء القاهرة على ملاعب أيروسبورت

23 فريقا يتنافسون بدورى ميناء القاهرة على ملاعب أيروسبورتالثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:34 ص
جانب من المشاركين
كتب هانى عثمان
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يواصل اليوم ،الثلاثاء، 23 فريق مباريات دورى كرة القدم لشركة ميناء القاهرة، والتى تستمر لمدة 7 أسابيع قادمة، بعد انطلاق الفاعليات أمس الإثنين، بافتتاح المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة الشركة لها بحضور كبار المسئولين بالشركة.
وكان حفل الافتتاح أمس، في حضوره لفيف من كبار مسئولى شركة الميناء، حيث حضر أحمد محفوظ رئيس قطاع الشئون القانونية، وأحمد حسنى رئيس لجنة النشاط الرياضى، وعادل القصير سكرتير لجنة النشاط الرياضى.
ومن المقرر أن تقام فعاليات دورى شركة ميناء القاهرة، الذى يشارك فيه 23 فريقا إضافة إلى 8 فرق فوق سن الأربعين، على ملاعب نادى إيروسبورت الرياضى ويشرف على الفعاليات لجنة النشاط الرياضى بشركة ميناء القاهرة الجوى.
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