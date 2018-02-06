يونيسيف: أكثر من 175 ألف طفل يدخلون على الإنترنت للمرة الأولى كل يوم





جنيف (أ ش أ)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن أكثر من 157 ألف طفل يدخلون للمرة الأولى كل يوم على شبكة الإنترنت حول العالم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.

وأشارت المنظمة فى سياق تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أنه وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التى يجنيها هؤلاء الأطفال بالولوج إلى عالم الرقمية، إلا أنهم فى الوقت نفسه يواجهون أخطارا جسيمة من التعرض للعديد من المخاطر، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال وحياتهم الرقمية.

وأوضح التقرير أن هذه المخاطر تتمثل فى الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأيضا التسلط عليهم عبر الإنترنت، وإساءة استخدام معلوماتهم، وكذلك الوصول إلى المحتوى الضار على الشبكة الرقمية.

وقال مدير إدارة البيانات والبحوث والسياسات بمنظمة "يونيسيف" لورانس تشاندى إنه برغم إحراز الحكومات والقطاع الخاص بعض التقدم فى صياغة السياسات ونهجهم للقضاء على أكبر المخاطر على الانترنت، إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لفهم وحماية حياة الأطفال على الشبكة العنكبوتية بالكامل .

وأفاد تقرير المنظمة الأممية بأن واحد من بين كل 3 أشخاص من مستخدمى الإنترنت حول العالم هو طفل، وأشارت إلى أنه حتى الآن يتم القليل للغاية لحمايتهم من مخاطر العالم الرقمى ودعم زيادة إمكانية وصولهم إلى المحتوى الآمن والجيد عبر الشبكة الرقمية.

وقال التقرير إن الالتزام بحماية الأطفال فى العالم الرقمى يقع على عاتق الجميع بما فى ذلك الحكومات والأسر والمدارس والمؤسسات الأخرى، مشددا على أن القطاع الخاص ولا سيما فى صناعات التكنولوجيا والاتصالات له مسؤولية كبيرة وفريدة من نوعها عن تشكيل أثر التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.

ولفت التقرير الأممى إلى أن هذه المسؤولية لم تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية، وأنه ينبغى تعزيز قوة وتأثير القطاع الخاص من أجل النهوض بالمعايير الأخلاقية على نطاق الصناعة بشأن البيانات والخصوصية، فضلا عن الممارسات الأخرى التى تفيد الأطفال وتحميهم عبر الإنترنت.

على صعيد متصل حذر تقرير صدر اليوم عن المنتدى الاقتصادى العالمى بالمشاركة مع أحد مراكز التفكير المهتمة بالتعليم الرقمى واستنادا إلى دراسة قام بها المركز فى 29 بلدا، من أن غالبية الأطفال بين سن 8 إلى 12 عاما يخضعون لتهديدات على الإنترنت، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الأطفال فى هذا العمر فى جميع أنحاء العالم هم عرضة للتهديدات عبر الانترنت بما فى ذلك التسلط عليهم وإدمان ألعاب الفيديو والاستمالة الجنسية.

وكشف التقرير عن مشاكل أكثر حدة فى البلدان الاقتصادية الناشئة بوجه خاص حيث اعتماد الإنترنت أسرع وأقل توفيرا للضمانات المناسبة من قبل الآباء أو الحكومة.

الدراسة الهامة والتى بنت نتائجها على شريحة بلغ عددها 34 ألف طفل فى 29 بلدا، قالت إن الأطفال يقضون فى المتوسط حوالى 32 ساعة أسبوعيا أمام الشاشات الرقمية لأغراض الترفيه وحدها، وهو وقت أطول مما يقضونه فى المدرسة.

وذكرت أن حوالى 56 فى المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-12 سنة يتعرضون لتحدى واحد على الأقل على الإنترنت عند استخدام المنصات الرقمية وحيث تشمل التحديات مجموعة من التهديدات من التسلط عبر الإنترنت وإدمان ألعاب الفيديو والسلوكيات الجنسية عبر الإنترنت التى ارتبطت أيضا بسرقة الهوية الرقمية، ونوهت الدراسة إلى أن حوالى 47 % ممن شملتهم الدراسة تعرضوا لأن يصبحوا ضحايا للتسلط عبر الإنترنت فى العام الماضى.