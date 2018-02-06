وصول أول يخت إنجليزى سياحى بورسعيد في ٢٠١٨ ليلاً

طوله 73.5 مترا وغاطس 3.6 مترا
وصول أول يخت إنجليزى سياحى بورسعيد في ٢٠١٨ ليلاًالثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:27 م
يخت سياحى - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلن اللواء بحرى عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أن ميناء بورسعيد السياحى يستعد لإستقبال اليخت الإنجليزى DYTAN مساء اليوم الثلاثاء، والقادم من تركيا .
وذكرت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها ، أن اليخت الانجليزى يبلغ طوله 73.5 مترا وغاطس 3.6 مترا بعرض 12 مترا وحمولة كلية 1682 طن وعلى متنه 18 سائحا من جنسيات مختلفة .
وقال اللواء عبد القادر درويش أن اليخت سوف يغادر الميناء غدا الأربعاء متجها إلى عمان، مشيرا إلى أن هذا اليخت السياحي هو الأول من نوعه خلال العام الحالي الذى يصل الميناء السياحى مما يساهم في تشجيع سياحة اليخوت وإستعادة سياحة اليوم الواحد .
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