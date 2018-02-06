وزير القوى العاملة يفتتح معمل تحكم آلى بمركز تدريب البناء والأخشاب بالمعادى

افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، معمل التحكم الآلى (P.L.C) بمركز التدريب المهنى المتطور، التابع للنقابة العامة للتشييد والبناء بالمعادة، يرافقه جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد.

وتفقد الوزير 9 ورش يشملها مركز التدريب، مستمعا لشرح تفصيلى من المدربين عن أساليب، ومدة التدريب لكل برنامج ، فضلا عن كيفية تقييم المتدربين، مستفسرا عن مدى الاستفادة من تلك البرامج فى كل الورش، وأبدى إعجابه باستخدام المركز لأحدث أنواع المعدات المتواجدة بالسوق ، التى تمكن المتدربين من الحصول على خبرة جيدة للعمل المباشر فى السوق المحلية والخارجية.

واقترح "سعفان" أن يتم توحيد البرامج التدريبية لكل مهنة أو حرفة في جميع مراكز التدريب التابعة لمختلف الجهات على مستوى الجمهورية ، بهدف تحقيق مستوى موحد من المهارات المتميزة ونموذج تدريبي بمناهج موحدة، بما يضمن تأهيل العمالة المصرية للعمل بكفاءة في الداخل والخارج .

وطلب الوزير إمداد الوزارة بقواعد بيانات جميع الخريجين من مركز التدريب التابع للتشييد والبناء، من خلال بروتوكول تعاون مشترك حتى يتم تصدير تلك العمالة للخارج، خاصة وأن دولة العراق تحتاج فى هذه الفترة للعمالة المصرية المؤهلة لإعادة إعمارها .

وأكد الوزير أن التدريب الكفء يسهم فى تشجيع الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة التى تعد السبيل لتحقيق التنمية، وخفض معدلات البطالة ، منوها إلى أهمية وضع خطط التسويق لتلك المشروعات قبل البدء فيها لضمان نجاحها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمركز من خلال تقييمه للمدربين فى مراكز التدريب التابعة للقوى العاملة في إطار خطتها للنهوض بمستوى المدربين.

وفى سياق أخر طالب الوزير جميع النقابات أن تحذو حذو نقابة التشييد والبناء فى فتح مراكز تدريب متطورة على مستوى المحافظات للنهوض بالمنظومة وتأهيل عمالة مصرية على قدر عال من الكفاءة، مضيفا أن التدريب هو أساس نهضة كل حرفة أو مهنة ومن خلاله سنقضي جميعا على البطالة، وسنصدر عمالة للخارج تنافس العمالة الأجنبية.

أكد "سعفان"، أننا مقبلين علي انتخابات نقابية عمالية ، سوف تجري عقب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وستسهم فى استقرار المناخ النقابى، داعيا لخوض هذه الانتخابات للخروج بتنظيم نقابى منتخب وقوى من عمال مصر لإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

وقال :" إنه بعد إجراء الانتخابات النقابية سيتم تدريب القيادات العمالية التى سوف تفرزها هذه الانتخابات فى مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العربية، والإفريقية ، والعالمية، لعودة دور التنظيم النقابي المصري للريادة مع كل هذه المنظمات.

وأكد "سعفان" أنه حريص على التعاون دائما مع الاتحاد لنقابات عمال مصر، والتنظيم النقابي ككل، خاصة وأنه ابن من أبنائه ويعتز بذل، مشددا على دور النقابات العمالية فى دفع العمال لريادة مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي الذى لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات فى المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل ، خاصة في هذا المرحلة الفارقة من تاريخ مصر التي تحتاج لكل يد تعمل للإرتقاء بالإنتاج لرفعة مصر لوضع يليق بها .

واشار أن مشروع قانون العمل الجديد سيعطى كل حرفة إطار وكيان رسمي وسيمنح ترخيص مزاولة المهنة للعمال ذوى الكفاءة، مشيرا إلي أن المشروع في سبيله للخروج الى النور لتكتمل المنظومة، مقدما الشكر للتنظيم النقابي على مساهمته في الفترة السابقة لتخريج قانون المنظمات النقابية وقانون مجالس إدارة الشركات .

من جانبه قال "جبالي": إن الفترة الحالية تتطلب الاهتمام بالعمل الحرفي والتعليم الفني أكثر من التعليم النظري ، موضحا أنه لابد من تغيير ثقافة الشباب نحو تلك المهن ،مضيفا أن قانون العمل الجديد عند إصداره سيحقق الأمان الوظيفي لجميع العمال، مطالبا بمزيد من الاهتمام بمنظومة التدريب.