وزير الدفاع الأمريكى: الطموح الإيرانى النووى يبقى تهديدا واقعا





واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أن الطموح الإيرانى النووى يبقى تهديدا واقعا، لافتا إلى أن طهران تعمل على تهديد الأمن العالى.

وقال ماتيس في، جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى حول استراتيجية الدفاع الوطنى والموقف النووى مساء اليوم الثلاثاء، إن "استفزازات كوريا الشمالية أصبحت تهدد السلم النووى العالمي، كذلك الطموح الإيرانى النووى يبقى تهديدا واقعا".

واتهم كوريا الشمالية وإيران بالعمل على تقويض وتهديد الاستقرار العالمي، واصفا هذه الدول فى إشارة إلى كوريا الشمالية وإيران بـ"المارقة".

وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى ان الصين وروسيا اختاراتا أن يكونا منافسا استراتيجيا، لافتا إلى أن بكين وموسكو لهما حق الفيتو على قرارات الدول الأخرى.

ولفت إلى أن واشنطن ستواصل مواجهة الإرهاب وعناصره على حد قوله، مشيرا إلى أن أمريكا سوف تستمر فى ملاحقة الإرهابيين مع الحلفاء.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى أنه لا يمكن لأى استراتيجية البقاء على قيد الحياة دون وجود تمويل مستقر، مشيرا إلى أن مزايا وقدرات عسكرية أمريكية تتقلص بسبب استمرار القرارات بشأن عدم الاستثمار فى القوات الأمريكية.

وطالب ماتيس الكونجرس بالموافقة على زيادة موازنة الجيش الأمريكى لتصل إلى 700 مليار دولار أمريكى لعام 2018 مؤكدا أن أمريكا ستبقى ملتزمة بدورها فى تقليل الأسلحة النووية وتنفيذ اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.