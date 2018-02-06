وزير الخارجية السعودى يستقبل المبعوث الأممى إلى اليمن





الرياض (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الثلاثاء، فى الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء بحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إبراهيم بيشان.