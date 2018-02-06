وزير التنمية المحلية يناقش مشروعت تنمية منطقة وادى الدير مع محافظ جنوب سيناء





كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارات البيئة والآثار والثقافة والرى والمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة مشروعات التنمية الجارية لتطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين، وما تم التوصل إليه من دراسات فنية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ، حفاظاً على الهوية التاريخية والطابع الأثرى والحضارى لهذا الموقع التراثى الهام وبما يراعى المعايير الدولية لمنظمة اليونسكو.

ويتضمن مشروع مسار الوادى المقدس بسانت كاترين إنشاء منطقة انتظار للحافلات والسيارات السياحية فى منطقة تبعد عن حرم الآثار وإنشاء طريق للسير على الأقدام ومسار للجمال، وإنارة الجبال بشكل مناسب يراعى اعتبارات التأمين الكاملة وإعداد منطقة التأمل أسفل جبل المناجاة.

وطالب اللواء أبوبكر الجندى، بضروة توفير وسيلة نقل آمنة للسياح تعمل بالكهرباء وإنشاء مسار لسيارات لعدم الإضرار ببيئة المكان والاستفادة من سائقين من أبناء المنطقة والمتوجب رعاية مصالحهم والاهتمام بهم من كل النواحي بوصفهم واجه حضارية للمكان ، واشار وزير التنمية الي ضرورة الاستفادة من المشروعات المماثلة ومنها علي سبيل ما تم تنفيذه في البر الغربى بالأقصر عند تنفيذ مشروع تطوير منطقة وادى الدير الأثرية بما يحقق الهدف المتكامل للمشروع والذي يعيد منطقة وادي الدير لطابعها التاريخي والأثرى والثقافى وبوصفها احد مناطق التراث العالمى المسجل لدى منظمة اليونسكو وبوصفها بقعة فريدة للتأمل والزيارة والجذب السياحى.

ووجه اللواء أبوبكر الجندى بأن يراعى خلال تنفيذ المشروع وعملية التطويركل الاعتبارات الأثرية والبيئية ومصالح كل الأطراف سواء الجهات المعنية بالمحافظة والرهبان فى الدير وأهالى المنطقة من البدو.