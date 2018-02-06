video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يناقش مشروعت تنمية منطقة وادى الدير مع محافظ جنوب سيناء

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:06 م
وزير التنمية المحلية يناقش مشروعت تنمية منطقة وادى الدير مع محافظ جنوب سيناء إجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

استقبل اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارات البيئة والآثار والثقافة والرى والمحافظة.
 
وتم خلال الاجتماع مراجعة مشروعات التنمية الجارية لتطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين، وما تم التوصل إليه من دراسات فنية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ، حفاظاً على الهوية التاريخية والطابع الأثرى والحضارى لهذا الموقع التراثى الهام وبما يراعى المعايير الدولية لمنظمة اليونسكو.
 
ويتضمن مشروع  مسار الوادى المقدس بسانت كاترين إنشاء منطقة انتظار للحافلات والسيارات السياحية فى منطقة تبعد عن حرم الآثار وإنشاء طريق للسير على الأقدام ومسار للجمال، وإنارة الجبال بشكل مناسب يراعى اعتبارات التأمين الكاملة وإعداد منطقة التأمل أسفل جبل المناجاة.
وطالب اللواء أبوبكر الجندى، بضروة توفير وسيلة نقل آمنة  للسياح تعمل بالكهرباء وإنشاء مسار لسيارات لعدم الإضرار ببيئة المكان والاستفادة من سائقين من أبناء المنطقة والمتوجب رعاية مصالحهم والاهتمام بهم من كل النواحي بوصفهم واجه حضارية للمكان ، واشار وزير التنمية الي ضرورة الاستفادة من المشروعات المماثلة ومنها علي سبيل ما تم تنفيذه في البر الغربى بالأقصر عند تنفيذ مشروع تطوير منطقة وادى الدير الأثرية بما يحقق الهدف المتكامل للمشروع والذي يعيد منطقة وادي الدير لطابعها التاريخي والأثرى والثقافى وبوصفها احد مناطق التراث العالمى المسجل لدى منظمة اليونسكو وبوصفها بقعة فريدة للتأمل والزيارة والجذب السياحى.
 
ووجه اللواء أبوبكر الجندى بأن يراعى خلال تنفيذ المشروع وعملية التطويركل الاعتبارات الأثرية والبيئية ومصالح كل الأطراف سواء الجهات المعنية بالمحافظة والرهبان فى الدير وأهالى المنطقة  من البدو.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية المحلية للنواب: نحتاج قانون موحد للطرق والإشغالات والباعة الجائلين

وزير التنمية المحلية يصل المنيا ويعقد مؤتمرا مغلقا مع 5 محافظين

وزير التنمية المحلية

جنوب سيناء

وادى الدير

سانت كاترين

اليونسكو



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة